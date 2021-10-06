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الأربعاء، 06-10-2021 06:33 م

قبرص تحث لبنان على تطبيق إصلاحات لتلقي مساعدات

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الوكيل الاخباري- حث وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية الجديدة على تنفيذ إصلاحات بسرعة، حتى يتمكن المجتمع الدولي من إتاحة المساعدات للبنان الذي تعصف به الأزمة.

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وقال خريستودوليديس، في تصريح صحفي، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، في بيروت إن "لبنان يقف عند مفترق طرق حاسم وعلى الحكومة الجديدة أن تواجه تحديات كبيرة".

وأضاف: "من الأهمية بمكان أن يتم اتخاذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة بسرعة، حتى يتمكن المجتمع الدولي من إتاحة المساعدات التي تعهد بها للبنان في السابق".

ونيكوس خريستودوليدس، هو أول وزير خارجية من الاتحاد الأوروبي يزور لبنان منذ تولي حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مقاليد السلطة الشهر الماضي.

ووصف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية والمالية، التي بدأت قبل عامين، بأنها واحدة من أسوأ الأزمات التي يشهدها العالم منذ منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر، انهارت العملة الوطنية وارتفع معدل التضخم، مما دفع معظم السكان إلى فقر مفاجئ، وتفاقمت الأزمة بسبب جائحة فيروس كورونا والانفجار الهائل في ميناء بيروت في أغسطس 2020 الذي قضى على الميناء وألحق أضرارا جسيمة بأجزاء كبيرة من المدينة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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