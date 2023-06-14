الأربعاء 14-06-2023
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الأربعاء، 14-06-2023 09:35 ص

قتلى حرب السودان على مشارف الألف

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الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة الأطباء السودانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الضحايا بين المدنيين جراء الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى 958 حالة وفاة و4746 مصاباً.

وقالت النقابة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 958 حالة وفاة، و4746 حالة إصابة.

وأضافت أن هناك "العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في التقرير ولم نتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني السائد في البلاد".

وأشارت النقابة إلى وجود عدد كبير من الضحايا، بينهم أطفال ونساء وكبارالسن، نتيجة الاقتتال في مدينة الجنينة، واصفةً الوضع في هذه المدينة بـأنه " كارثي والأسوء على الإطلاق"، حيث تعذر تماماً حصر الضحايا في هذه المدينة نظراً لخروج جميع المستشفيات عن الخدمة، وحصار المدينة بالكامل وانقطاع الاتصالات عنها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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