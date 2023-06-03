السبت 03-06-2023
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السبت، 03-06-2023 11:23 ص

السودان.. اشتباكات بمواقع استراتيجية في الخرطوم وانقطاع الخبز

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الوكيل الاخباري - أفاد مصدر في السودان، بتجدد الاشتباكات اليوم السبت في العاصمة السودانية الخرطوم، وسط تدهور للوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، وانسداد الأفق السياسي.

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وأفاد ، بأن الاشتباكات تجددت بشكل عنيف صباح اليوم بمنطقة أم درمان القديمة بشارعي الــ40 والموردة، حيث شهدت انفجارات عنيفة واستخداما للأسلحة الثقيلة وتبادلا كثيفا لإطلاق النار بين الطرفين.

ولفت إلى أن منطقة الاشتباك تشتمل على مجموعة من المواقع الاستراتيجية بما فيها الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السوداني الرسمي إلى جانب مباني رئاسة شرطة محلية أم درمان ومقر المحلية نفسها، كما أنها تعد منطقة متاخمة لعدد من المستشفيات والأحياء الحيوية المكتظة بالسكان وقربها من جسر شمبات الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

وأشار إلى سماع دوي انفجارات متتالية وسط وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم وبعض الأحياء والطرق المجاورة للمنطقتين لاسيما شارع الغابة والمنطقة الصناعية التي تتجدد فيها المعارك بشكل يومي.

كما تم تسجيل حركة تحليق لطيران الاستطلاع التابع للجيش السوداني في منطقة أم درمان.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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