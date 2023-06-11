السودان: تجدد الاشتباكات بعد أقل من ساعة على انتهاء الهدنة

الوكيل الاخباري- تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الأحد، بعد نهاية الهدنة التي استمرت لمدة 24 ساعة.

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وبحسب شهود عيان، سمع دوي انفجارات قوية جنوب مدينة أم درمان، وتجددت اشتباكات متقطعة في أنحاء متفرقة من العاصمة بعد أن شهدت الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية لأمس السبت، هدوءا حذرا، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".



وهدفت الهدنة الأخيرة بشكل أساسي إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المقدر عددهم نحو 45 مليون نسمة، ويحتاج أكثر من نصفهم إلى مساعدات، في بلد كان أصلا من الأكثر فقرا في العالم قبل النزاع الراهن.



وشكك مراقبون في أن تكون هذه الهدنة أفضل من سابقاتها، خصوصا وأن ظروف النزاع لم تتبدل.