قديروف يمنح ابنته عائشة لقبا جديدا ووسام الاستحقاق الوطني

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف منح ابنته الكبرى عائشة قديروفا وسام "الاستحقاق الوطني" الشيشاني، ولقب "فنانة الشعب الشيشاني".

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وكتب قديروف على صفحته في تليغرام: "منحت عائشة قديروفا وسام "الاستحقاق الوطني" الشيشاني من الدرجة الثانية، كما حصلت بمرسوم من رئيس جهورية الشيشان على لقب فنانة الشعب الشيشاني، كما منحت الممثلة المسرحية المشرقة إيلينا موتوزوفا وسام الاستحقاق الوطني لجمهورية الشيشان".



ولدت عائشة قديروفا في 31 ديسمبر 1998 في قرية تسينتوروي بمنطقة كورتشالويفسكي بجمهورية الشيشان، وتخرجت في جامعة الشيشان الحكومية.



ومنذ العام 2016 أصبحت مديرة لدار Firdaws للأزياء الإسلامية، وفي عام 2020 تم تعيينها في منصب النائب الأول لوزير الثقافة الشيشاني، وعام 2021 أصبحت وزيرة للثقافة.



ومؤخرا أعلن قديروف موافقته على تعيين ابنته عائشة قديروفا نائب لرئيس حكومة الجمهورية، وكلفها برعاية السياسات الاجتماعية في الجمهورية.

RT