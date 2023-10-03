الثلاثاء 03-10-2023
الوكيل الاخباري

الناجحون في الامتحان التنافسي - اسماء

توقيف مزارعين أسبوعا بعد تسمم عشرات الطالبات

فصل للتيار الكهربائي من 9 صباحا حتى 5 مساء عن مناطق غداً - اسماء

الصحة : لا مبرر لتعليق الدراسة بعد اصابة عشرات الطالبات بمدرسة كريمة

العاهل الإسباني يكلف بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة

الشوبكي : توجيهات ملكية للحكومة لتقديم تسهيلات للمتقاعدين العسكريين

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق المرحلة الثانية من مشروع "اسمع الأردن"

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكويتي

قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

وزير التربية يتفقد عددا من مدارس مادبا

الثلاثاء، 03-10-2023 04:56 م

قديروف يمنح ابنته عائشة لقبا جديدا ووسام الاستحقاق الوطني

651be43e4c59b76337698637


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف منح ابنته الكبرى عائشة قديروفا وسام "الاستحقاق الوطني" الشيشاني، ولقب "فنانة الشعب الشيشاني".

اضافة اعلان


وكتب قديروف على صفحته في تليغرام: "منحت عائشة قديروفا وسام "الاستحقاق الوطني" الشيشاني من الدرجة الثانية، كما حصلت بمرسوم من رئيس جهورية الشيشان على لقب فنانة الشعب الشيشاني، كما منحت الممثلة المسرحية المشرقة إيلينا موتوزوفا وسام الاستحقاق الوطني لجمهورية الشيشان".


ولدت عائشة قديروفا في 31 ديسمبر 1998 في قرية تسينتوروي بمنطقة كورتشالويفسكي بجمهورية الشيشان، وتخرجت في جامعة الشيشان الحكومية.


ومنذ العام 2016 أصبحت مديرة لدار Firdaws للأزياء الإسلامية، وفي عام 2020 تم تعيينها في منصب النائب الأول لوزير الثقافة الشيشاني، وعام 2021 أصبحت وزيرة للثقافة.

ومؤخرا أعلن قديروف موافقته على تعيين ابنته عائشة قديروفا نائب لرئيس حكومة الجمهورية، وكلفها برعاية السياسات الاجتماعية في الجمهورية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
651c383242360443605fa5dc

بولندا تنوي إلغاء المساعدة الاجتماعية للاجئين الأوكرانيين العام المقبل

651c2ea44c59b7618c3cc017

البيت الأبيض: بايدن يناقش هاتفيا مع الحلفاء استمرار إرسال المساعدات لأوكرانيا

651c28d642360443605fa5b8

ترامب يشير إلى تناقض واضح بين الدستور الأمريكي والقانون الذي اتهم بموجبه

651c12224c59b761d81362a4

أردوغان: زعماء التنظيمات الإرهابية يتجولون بحرية في أوروبا ولا نفهم هذه الازدواجية

651c195e4c59b760a429d914

العاهل الإسباني يكلف بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة

651c11ca4c59b7562e139fc9

ألمانيا.. احتجاجات في برلين تطالب برحيل الحكومة ووقف دعم كييف

أخبار متعلقة
339374

بعد تكهنات عن تدهور صحته... قديروف يدعو الناس إلى مزاولة الرياضة

64f722db4c59b70c4e17c289

البرهان إلى نيويورك على رأس وفد رفيع المستوى

64f71c594c59b778d129ce36

باريس تبدأ مباحثات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها

64f7165d4236044402461544

بسبب الجفاف المستمر.. انحسار المياه بشكل كبير في سدود إسطنبول

64f715854236044e6b097645

البرلمان الأوكراني يصوت بالأغلبية لصالح إقالة وزير الدفاع ريزنيكوف

64f70d4a4c59b70c4e17c279

رئيس ليتوانيا: الفساد في أوكرانيا له تأثير سيء على توريد الأسلحة