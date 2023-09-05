الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

اصابات بحادث سير وسط اربد

مواطن يروي تفاصيل فاجعة وفاة والده في الجاردنز - فيديو

كشف سبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية في اربد

مشروع قانون الموازنة العامة أمام النواب بالدورة العادية الأخيرة المقبلة

منظمة دولية في الأردن تُعلن عن وظيفة براتب 1246 دينار شهرياً - رابط التقديم

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المؤمن عليهم غير الفعّالين

بلعاوي: المملكة ستشهد موجة بارتفاع إصابات فيروس كورونا الفترة القادمة

الطاقة: تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 30 بلدية في الأردن

إصابة عشرات الطالبات بالاختناق إثر مهاجمة قوات الاحتلال لمدرسة في الخليل

أسعار الأرز عالمياً تصعد لأعلى مستوى لها منذ 15 عاماً وتخوفات من أزمة غذاء عالمية

الثلاثاء، 05-09-2023 03:11 م

البرلمان الأوكراني يصوت بالأغلبية لصالح إقالة وزير الدفاع ريزنيكوف

64f715854236044e6b097645


الوكيل الإخباري - صوت البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء بالأغلبية لصالح إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف.

وصوت لصالح إقالة ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع 327 نائبا مقابل 4 أصوات معارضة.

اضافة اعلان


هذا ومن المتنظر أن يصوت البرلمان على ترشيح وزير الدفاع الجديد يوم الأربعاء المقبل.


وفي 3 سبتمبر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قرار استبدال ريزنيكوف بالرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة، رستم أوميروف.


وفي اليوم التالي، أرسل ريزنيكوف خطاب استقالته إلى البرلمان، والذي تمت الموافقة عليه بعد ذلك من قبل اللجنة المختصة، والآن يتعين على زيلينسكي تقديم مرشح جديد للحصول على موافقة البرلمان.


وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات كييف تكبدت خسائر فادحة في الأرواح تجاوزت 66 ألف عسكري، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء ما يسمى بهجومها المضاد، دون أن تحقق أي اختراق على أي محور.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023615494378924641

مصرع واصابة 12 شخصا بحادث مروع في بلد عربي - صور

127-152650-earthquake-suez-egypt_700x400

زلزال بقوة 5.5 درجات يهز تايوان

497836

ارتفاع قياسي على طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي

64f70d4a4c59b70c4e17c279

رئيس ليتوانيا: الفساد في أوكرانيا له تأثير سيء على توريد الأسلحة

19_2023-638295163620968961-96

حكومة الهند تدرس تعديل اسم الدولة لـ بهارات بدلاً من الهند

64f6fc60423604544a0db714

أنقرة تعلن مقتل جندي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في شمالي العراق

أخبار متعلقة
348341146_619103276907462_4239803469727733970_n

نائب أوكراني يعلن عن إقالة منتظرة لوزير الدفاع

image - 2023-08-28T162555.919

محكمة باكستانية تسقط تهمة التحريض الموجهة لعمران خان

1640278545-4099-29

البرلمان العربي يبحث تعزيز التعاون مع الصين

64da13344c59b736c304b49c

كينيا تعيد النظر في نشاط القوات البريطانية على أراضيها

image (60)

النيجر.. المجلس العسكري يعين رئيساً للوزراء

64d0d5f84c59b7322863642f

"واشنطن بوست": أوكرانيا أصبحت أكبر متلق للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية