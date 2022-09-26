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الإثنين، 26-09-2022 03:07 م

قرار بإصلاح نظام التقاعد في فرنسا

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، في مقابلة مع محطة "بي اف ام" التليفزيونية، إن الحكومة ستقرر، الأسبوع الجاري، بشأن المضي قدما في إصلاح نظام التقاعد في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أنه عند سؤال بورن عما إذا كانت الحكومة اتخذت قرارا بشأن رفع سن التقاعد إلى 64 أو 65 عاما، أجابت بأن القرارات ستتخذ الأسبوع الجاري.

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ومن المقرر عقد اجتماع بعد غد مع الوزارء المعنيين والقادة السياسيين.


و لم تجب بورن مباشرة عندما سئلت عما إذا كانت الحكومة ستحاول تنفيذ إصلاح نظام التقاعد كتعديل على الجزء الخاص بالتأمين الاجتماعي في الميزانية، أو من خلال قانون مستقل.


وأضافت: "نبحث عن أفضل وسيلة لتنفيذ الأمر بسرعة عام2023 ، وفي الوقت ذاته نجد مساحة للتشاور".


وقد هددت النقابات في فرنسا بتنظيم احتجاجات إذا اقترحت الحكومة تنفيذ إصلاح نظام المعاشات كتعديل.

 

البيان

 




 

 


 

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