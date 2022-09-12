الإثنين 12-09-2022
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الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية
وصول مرتبات وحدة الإسناد الأرضي مالي/4 إلى أرض الوطن
الغذاء والدواء تبحث أوجه التعاون مع اتحاد الصيادلة العرب
إتلاف مواد غذائية فاسدة في الرصيفة
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أخبار الشركات
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 5.1 مليون مسافر لغاية شهر آب 2022
HUAWEI nova Y90 هاتف قوي من الفئة الابتدائية بشاشة ضخمة وخاصية الشحن الفائق بقوة 40 واط متوفر الآن في الأردن
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الحاسوبان المحمولان HUAWEI MateBook X Pro وHUAWEI MateBook D16 متوفران الآن في الأردن
كورونا
كورونا
عالم فيروسات يكشف عن طريقة لإيقاف تفشي كورونا
دراسة..الإصابة بكورونا نادرة لحديثي الولادة لكن الأعراض شديدة
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ما العلاقة بين مستوى هرمون التستوستيرون والفيروس التاجي المستجد؟
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