قطر: أكثر من 15 مليون راكب استخدموا مترو الدوحة في 3 أسابيع

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة المواصلات القطرية، أن العدد الإجمالي للركاب الذين تم نقلهم عن طريق مترو الدوحة، بلغ نحو 15.3 مليون راكب خلال أول ثلاثة أسابيع من مونديال كأس العالم، أي منذ انطلاق البطولة وحتى 12 الشهر الحالي.

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وأشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم استخدام الطاقة النظيفة، حيث اعتمدت الوزارة سياسة استخدام وقود الديزل النقي المكافئ للتصنيف الأوروبي ضمن خططها لتطوير النقل البري والمواصلات والحد من العوادم والانبعاثات الكربونية في قطر.



ويحتوي أسطول حافلات النقل العام لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، على حافلات مخصصة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، ولتسهيل حركة تنقل هذه الفئة إلى ملاعب وفعاليات البطولة تم تجهيز جميع حافلات النقل العام بمصاعد ومساحات مخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة.



ويعتمد المشجعون على الحافلات ومترو الدوحة وشبكة الترام الخفيف وسيارات الأجرة للتنقل بين الملاعب وفي أنحاء قطر.



وتشكل خطوط المترو الشريان الرئيسي لأنظمة النقل خلال البطولة العالمية، حيث تتصل خمسة من الملاعب المونديالية الثمانية مباشرة بمحطات المترو العصري، فيما تتصل باقي الملاعب بمجموعة من خدمات النقل، بما فيها محطات المترو وحافلات النقل السريعة.



وشهدت شبكة مترو الدوحة منذ تدشينها عام 2019، إقبالاً واسعاً من سكان قطر، إلى جانب تنفيذ عمليات تشغيلية ناجحة خلال استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم للأندية 2019 و2020، وبطولة كأس العرب التي استضافتها قطر العام الماضي.



إلى جانب ذلك؛ عززت قطر خططها الهادفة إلى دعم حلول النقل المستدام من خلال إدخال الحافلات والسيارات والسكوترات الكهربائية، حيث تم طرح أسطول يضم 4 آلاف حافلة من بينها 700 حافلة كهربائية، لنقل الركاب بين مجمعات الحافلات والاستادات.



وأتاحت قطر للزوار ومشجعي المونديال، استخدام وسائل النقل العام مجانا، وذلك لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم.

بترا