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الأربعاء، 28-12-2022 10:00 ص

قطر: تدوير 80 % من مخلفات ملاعب كأس العالم

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الوكيل الاخباري- أعلنت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث عن تدوير نحو 80 بالمئة من مخلفات الملاعب الثمانية التي استضافت مباريات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

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وقالت اللجنة القطرية العليا للمشروعات والإرث عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، إنها تسعى من وراء هذه الخطوة إلى الحد من النفايات، وإعادة تدوير المنتجات التي استخدمت خلال البطولة.


وشهدت بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، تطبيق برنامج شامل، تضمن عددا من المبادرات في أيام المباريات، من بينها استخدام مواد عضوية قابلة للتحلل في تغليف الأطعمة، وتشجيع الجمهور على إلقاء النفايات في الأماكن المخصصة، من أجل المساعدة في عملية إعادة التدوير، وتخصيص مواقع لفرز النفايات في ملاعب البطولة الثمانية.


وكشفت اللجنة العليا أن مباريات البطولة الـ 64، شهدت أكثر من 2000 طن من النفايات، جرى تدويرها أو تحويلها إلى سماد عضوي.


وقالت المديرة التنفيذية لإدارة الاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المهندسة بدور المير، إن نجاح عملية تدوير 80 بالمئة من المخلفات الناتجة من ملاعب البطولة، تحقق بفضل التخطيط الجيد والالتزام القوي من جانب فرق العمل وشركاء اللجنة العليا، ولاسيما الشركات التي فصلت مخلفات كل ستاد يدويا، ووزعتها على المصانع المحلية المتخصصة في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والمعدنية والزجاجية والإلكترونية.


وتركز استراتيجية الاستدامة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 على الحد من النفايات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، ولاسيما تدوير المخلفات البلاستيكية، ولتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث نجاحها في تجنب استخدام منتجات البلاستيك، من خلال استعمال بدائل قابلة لإعادة التدوير أو لإعادة الاستخدام.


وتعاون منظمو البطولة قبيل انطلاقها مع المشجعين، لحثهم على تبني ممارسات إعادة التدوير، بهدف تعزيز الوعي بضرورة المحافظة على البيئة، إلى جانب إطلاق العديد من الأنشطة العامة التي استهدفت المشجعين خلال البطولة، لحثهم على استخدام صناديق إعادة التدوير في الملاعب.

 




 

 


 

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