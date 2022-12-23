قطر تدشن خطوط ملاحية جديدة إلى موانئ عربية وإقليمية

الوكيل الإخباري - أعلن ميناء حمد الدولي وهو الميناء الرئيسي لقطر اليوم الجمعة، عن بدء تشغيل خطوط ملاحية جديدة إلى عدد من الموانئ العربية والإقليمية.

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ووفقا لبيان عبر حساب الميناء على (تويتر) اليوم الجمعة، فإن الخطوط الملاحية الجديدة، تمر عبر موانئ أبوظبي وميناء جبل علي في دبي، وميناءي الجبيل والملك عبد الله في السعودية، وميناءي موندرا وهازيرا في الهند، وميناء كراتشي في باكستان، وميناء الإسكندرية الدخيلة في مصر، وموانئ جنق قلعة وتكيرداغ والياجا ومرسين في تركيا.



وكانت ميناء حمد قد أعلن في وقت سابق عن تدشين خطوط ملاحية أخرى جديدة إلى البحرين والإمارات والهند وسنغافورة.



واستقبل ميناء حمد بحسب البيان 124 سفينة خلال الشهر الماضي، فيما استقبل الميناء 146 سفينة، وتمت مناولة نحو 123 ألف حاوية نمطية، خلال فترة بطولة كأس العالم (فيفا) قطر 2022.



كما استقبل أيضا نحو 94 ألف طن من البضائع العامة و6684 وحدة من السيارات والمُعدات، بالإضافة إلى 10 آلاف رأس من الماشية خلال تلك الفترة.



ويحتفظ ميناء حمد الدولي في سجلاته بمناولة أكثر من 7 ملايين حاوية ونحو 14 مليون طن من البضائع العامة، كما يستحوذ على حصة تجارية تفوق نسبتها 28 بالمائة على مستوى منطقة في الشرق الأوسط.



بترا