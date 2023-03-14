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الثلاثاء، 14-03-2023 09:51 ص

قوات كييف تكثف عمل المجموعات التخريبية في محوري سفاتوفو وكريمينايا

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الوكيل الإخباري- كثفت القوات الأوكرانية، من تحركات مجموعات المخربين الاستطلاعية، على خطوط التماس، في مناطق العملية العسكرية الخاصة، في محوري سفاتوفو وكريمينايا.

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وأوضح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، نقلا عن مصادر مطلعة، أن تحسن الأحوال الجوية مكن مجموعات المخربين الأوكرانية، من تكثيف نشاطهم، في محوري سفاتوفو وكريمينايا.

وأضاف ماروتشكو، أن مجموعات المخربين الأوكرانية، يعملون في فرق صغيرة مكونة من 5 – 8 أفراد، ويستخدمون بكثافة المسيرات، والأقمار الصناعية.

وأفاد ماروتشكو، في وقت سابق، بأن القوات الأوكرانية استلمت شحنة مساعدات غربية كبيرة في مدينة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك، والخاضعة حاليا لسلطة كييف.

وأشار ماروتشكو، إلى أنه تم إرسال جزء من هذه الشحنة على الفور إلى تشاسوفي يار التابعة لمنطقة أرتيموفسك.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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