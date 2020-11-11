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الأربعاء، 11-11-2020 04:07 م

لتحديث قوتها الجوية

كرواتيا تقيم عروض طائرات حربية مقدمة من دول كبرى

ط4
طائرة حربية


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الدفاع الكرواتية اليوم الأربعاء، أنها بدأت في تقييم عروض طائرات مقدمة من دول كبرى ، بعد أن قالت إنها تريد شراء طائرات مقاتلة لتحديث قوتها الجوية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن كرواتيا ستقيم العروض المقدمة من الولايات المتحدة لطائرات "إف 16"، التي قدمتها شركة "لوكهيد مارتن"، ومن السويد لطائرات "غريبن"، التي قدمتها شركة "ساب السويدية".

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وقالت الوزارة: "نتوقع دخول مرحلة اتخاذ القرار في أوائل العام 2021"، ولم تذكر تفاصيل عن العروض أو عدد الطائرات التي تنوي شراءها.
جدير بالذكر أن كرواتيا انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في العام 2009، وإلى الاتحاد الأوروبي في العام 2013.


وتمتلك قوة كرواتيا الجوية سربا من طائرات "ميغ 21" روسية الصنع، يعود تاريخها إلى ماضيها داخل يوغوسلافيا السابقة. ويعمل القليل منها حاليا.

المصدر: روسيا اليوم 

 

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