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الإثنين، 24-01-2022 09:49 ص

كندا.. الكشف عن جنسيات الجثث التي تم العثور عليها قرب الحدود الأمريكية

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الوكيل الإخباري-أتهم رجل من ولاية فلوريدا بتهريب البشر بعد العثور على جثث 4 أشخاص، بينهم رضيع ومراهق، في كندا بالقرب من الحدود الأمريكية، فيما تعتقد السلطات أنها محاولة عبور فاشلة خلال عاصفة ثلجية.

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وتم العثور على الجثث يوم الأربعاء الماضي، في مقاطعة مانيتوبا على بعد 40 قدما من الحدود الأمريكية، بالقرب من مجتمع إيمرسون.


وقال مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة مينيسوتا إن ستيف شاند (47 عاما) مثل أمام المحكمة في وقت سابق يوم الخميس. وأضاف أن القتلى هم عائلة مكونة من 4 مواطنين هنود انفصلوا عن مهاجرين آخرين في مجموعة عبرت الحدود.


وأوضحت شرطة الخيالة الكندية الملكية أنها تعتقد أنهم ماتوا أثناء محاولتهم العبور إلى الولايات المتحدة. وقالت جين ماكلاتشي، مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية "إنها مأساة مطلقة ومفجعة للقلب".


في غضون ذلك، أفادت شبكة "سي بي إس"، بأن ولاية مينيسوتا خضعت لتحذير من الرياح الباردة ليل الثلاثاء حتى الأربعاء. خلال ذلك الوقت، كانت درجات الحرارة 29 درجة تحت الصفر.


وزادت عمليات عبور الحدود إلى كندا سيرا على الأقدام في عام 2016، بعد انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.


وفي شهر ديسمبر من ذلك العام، فقد رجلان أصابعهما بسبب قضمة الصقيع الشديدة، بعد أن علقا في عاصفة ثلجية أثناء سيرهما من الولايات المتحدة إلى مانيتوبا بكندا. بعد بضعة أشهر توفيت امرأة بسبب انخفاض حرارة الجسم بالقرب من الحدود على الجانب الأمريكي.


وفي عام 2019، تم إنقاذ امرأة حامل كانت تسير عبر الحدود بعد أن علقت في كتلة ثلجية.

 

روسيا اليوم

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