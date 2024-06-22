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السبت، 22-06-2024 11:55 ص

كندا تطلق عملية لإجلاء 45 ألفا من رعاياها في لبنان

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الوكيل الاخباري- بدأت الحكومة الكندية إجراءات طوارئ عسكرية لإجلاء 45 ألف شخص من دبلوماسييها ورعاياها في لبنان، وسط مخاوف من اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أبلغت نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس بهذا القرار.

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وأضافت جولي أن كندا "أرسلت قوات عسكرية إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء الكنديين من لبنان في حال اندلاع الحرب".

وكانت وزارة الخارجية الكندية قد نصحت الكنديين مؤخرا بتفادي السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني والتوتر المسلح مع إسرائيل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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