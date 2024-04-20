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السبت، 20-04-2024 10:47 ص

كوريا الجنوبية.. بيانات إحصائية تكشف ارتفاع نسبة الأسر المكونة من شخص واحد

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الوكيل الإخباري - كشفت بيانات إحصائية، في كوريا الجنوبية، أن عدد الأسر المكونة من شخص واحد شكل 33.6% من إجمالي عدد الأسر في العام الماضي بزيادة 3.2 نقطة مئوية عما كان عليه قبل 3 سنوات.

وأوضحت البيانات في وقت سابق من الأسبوع، أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يشكون من الشعور بالوحدة وصعوبة التعامل مع حالات الطوارئ أو المرض بمفردهم.

ومن بين الأسر المكونة من شخص واحد، كانت نسبة الإناث 62.3% مقابل 33.7% للذكور، ويمثل الأشخاص في السبعينيات أو أكثر 27.1% من الإجمالي ويليهم الأشخاص في الستينيات والخمسينيات من العمر بنسبتي 25.7% و13.6% على التوالي.

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وقال 42.6% من بين أولئك الذين يعيشون بمفردهم إنهم "يجدون صعوبة في اتباع نظام غذائي متوازن"، بينما ذكر 37.6% أنهم يواجهون صعوبة في الاستجابة لحالات الطوارئ أو المرض وهم وحيدين ارتفاعا من 30.9% قبل 3 سنوات. كما قفزت نسبة الذين يشعرون بالوحدة من 18.3% في عام 2020 إلى 23.3% العام الماضي.


ووفقا لمسح، أجرته وزارة المساواة بين الجنسين على 12,044 أسرة على مستوى كوريا الجنوبية في الفترة من 1 يونيو إلى 31 يوليو "قفزت نسبة أولئك الذين أجابوا بشكل إيجابي بشأن العيش بمفردهم دون زواج من 34% في عام 2020 إلى 47.4% العام الماضي".

 

RT

 




 

 


 

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