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الأربعاء، 12-07-2023 09:41 ص

لافروف يصل إلى جاكرتا لحضور قمة "رابطة دول جنوب شرق آسيا"

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الوكيل الاخباري- وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لحضور أعمال "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان).

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ومن المقرر أن تستمر زيارة وزير الخارجية الروسي حتى الـ14 من يوليو.

وانطلق أمس الثلاثاء اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا في جاكرتا، وسط ضغوط الأزمة السياسية في ميانمار.

وسيبحث اجتماع وزراء خارجية "آسيان" التوتر في بحر الصين الجنوبي كما سيعقد المشاركون قمة شرق آسيا ومنتدى "آسيان" الإقليمي، حيث من المنتظر أن يحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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