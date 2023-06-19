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الإثنين، 19-06-2023 12:35 م

لافروف: الولايات المتحدة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي في روسيا

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الوكيل الإخباري- اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تسعى لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا عشية الانتخابات الرئاسية التي ستجري فيها في 2024.

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وقال لافروف في خطاب ألقاه في جلسة لجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" حول التعاون الدولي ودعم الروس في الخارج، اليوم الاثنين: "لا تتوقف الممارسة الشريرة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وأشكال مثل هذا التدخل مختلفة وبينها التهديدات والابتزاز وتنظيم الثورات الملونة".

وأضاف: "حاولت (الولايات المتحدة) تكرار نجاح الانقلاب الدموي في أوكرانيا لعام 2014 بعد 6 سنوات في بيلاروس. وفشلت. من الواضح أنها لن تتوقف عند هذا الحد، إذ أنها تهدف بصراحة إلى زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي في بلادنا، لا سيما في سياق الانتخابات الرئاسية العام المقبل".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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