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السبت، 17-06-2023 12:43 م

لافروف: دور الأمم المتحدة لم ينفد بل كان سينمو لولا الانتهاكات الغربية

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الوكيل الإخباري- اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأمم المتحدة لم تستنفد دورها، الذي كان سيزداد لولا انتهاكات الغرب المتكررة لمبادئ الهيئة الأممية.

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه جمعية "المعرفة" الروسية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إذا التزم الجميع بمتطلبات ميثاق الأمم المتحدة، فإن دور المنظمة العالمية سيكون بعيدا عن النفاد، بل وإن هذا الدور كان سيرتفع لو استرشد الجميع بمبادئ ميثاق المنظمة، لا سيما المبدأ الأساسي هو أن الأمم المتحدة تقوم على أساس المساواة في السيادة بين الدول".

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وتابع: "وإذا نظرتم إلى تصرفات الغرب، فإنها تدوس على هذا المبدأ يوميا في مختلف المواقف".

وشدد لافروف على أن الغرب لا يسمح بأي مساواة، ويعتقد أنه من الضروري العيش ليس وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولكن وفقا لـ"قواعده" الخاصة به.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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