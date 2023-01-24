لافروف يصل إلى مملكة إسواتيني في زيارة تاريخية

الوكيل الاخباري- وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الاثنين إلى مملكة إسواتيني في أول زيارة رسمية، قادما من بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك في إطار جولته الإفريقية.

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وقال لافروف في تصريح صحفي عقب اجتماع مع وزير خارجية إيسواتيني تولي دلادلا، اليوم الثلاثاء، إنه تم بحث التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية، مشيرا إلى أن الجهود ستتركز بالأساس على التنمية المجال الاقتصادي.

وأضاف وزير الخارجية الروسي إن "الجهد الرئيسي يجب أن يوجه الآن إلى المجال الاقتصادي، والذي، من حيث مؤشراته، يتخلف بشكل كبير عن المجالات الأخرى لتعاوننا، وبشكل أساسي عن المستوى الممتاز للحوار السياسي".

ومملكة إسواتيني هي واحدة من أصغر الدول في القارة الإفريقية، وحتى عام 2018 كانت تسمى مملكة سوازيلاند.



وتقع المملكة على هضبة، تحدها من الجنوب والغرب والشمال جمهورية جنوب إفريقيا، ومن الشرق موزمبيق، وليس لديها منفذ على البحر.

روسيا اليوم