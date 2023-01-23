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الإثنين، 23-01-2023 02:40 م

لافروف: حرب الغرب مع روسيا لم تعد هجينة بل حقيقية تقريبا

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الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الإثنين، في حديثه عما يحدث في أوكرانيا، إنه يمكننا القول إن الحرب بين الغرب وروسيا لم تعد هجينة، بل باتت شبه حقيقية.

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وأضاف في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الجنوب إفريقية، ناليدي باندور، اليوم الاثنين: "عندما نتحدث عما يحدث هناك، في أوكرانيا، فإننا نتحدث عن حقيقة أن هذه لم تعد حربا هجينة، ولكنها حرب حقيقية تقريبا، والتي كان الغرب يستعد لها لفترة طويلة ضد روسيا، في محاولة لتدميرها".

كذلك قال لافروف إن كييف أوقفت المفاوضات مع روسيا التي كانت قد انطلقت الربيع الماضي، تحت ضغوط غربية.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى تصريحات قادة الدول الغربية التي يؤكدون من خلالها رفضهم للمفاوضات وإصرارهم على الحل العسكري ورغبتهم في تدمير روسيا.

وكان لافروف قد صرح في وقت سابق بأن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة التحضيرات التي قامت بها واشنطن وحلفاؤها على مدى سنوات طويلة، لشن حرب كونية هجينة على روسيا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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