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الإثنين، 02-01-2023 12:08 م

لافروف يحقق أمنية طفل روسي

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الوكيل الاخباري- قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار الفعالية الخيرية ، بتحقيق أمنية الطفل مكسيم كوزنتسوف من موسكو، الذي تمنى بأن يكون داخل غواصة.اضافة اعلان


وقال لافروف في لقاء مع الصبي كوزنتسوف الذي جاء مع والده: "أنا سعيد جدا لأن وزارتنا ستكون الهيكل الذي أعطى مكسيم هدية رأس السنة الجديدة. سترى كل شي على الغواصة لقد تم ترتيب ذلك".

وخلال المحادثة، اتضح أن والد الصبي بحار، وأن مكسيم نفسه مغرم بتصاميم الغواصات من شركة زفيزدا.

واقترح الوزير "سنشتري مجموعة لتجميع النماذج، وسوف يصنعها مكسيم، وسنضعها هنا في المتحف التابع لوزارة الخارجية الروسية".

وبعد لقائه مع وزير الخارجية الروسي، ذهب الصبي مكسيم في رحلة جرت داخل غواصة الديزل B-396 التي يبلغ ارتفاعها 90 مترا "نوفوسيبيرسك كومسوموليتس" ، وهي (متحف بحري) تستعرض تاريخ البحرية الروسية.

وتعرف الصبي على الهيكل الداخلي للغواصة، واستكشف أجهزة التحكم.

كما ساهم لافروف أيضا في تحقيق أمنية صبي آخر من إقليم كراسنويارسك، إيفان براجين، الذي سيذهب في رحلة في منطاد الهواء الساخن.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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