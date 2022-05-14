السبت 14-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توافد المعزين إلى السفارة الإماراتية في عمان لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

الملك يقدم العزاء في أبوظبي للشيخ محمد بن زايد بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

عمومية أطباء الأسنان تشكل لجنة للإشراف على انتخاباتها

السفير الأميركي : العلاقة الأردنية-الأميركية الحالية أقوى من أي وقت مضى

إصابتان بحادث تدهور مركبة شحن على طريق الاكيدر/ المفرق

الخرابشة: المرحلة الأولى لاستكشاف الفوسفات في الرويشد تقدر كميات الخام بنصف مليار طن

ظهور أول قمر عملاق في 2022 الاثنين المقبل

لبنان: أكثر من 3 ملايين لبناني يشاركون غدا في الانتخابات النيابية

ارتفاع حجم الاستثمار إلى 107.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي

الباقورة تسجل أعلى درجات حرارة في الأردن وتتجاوز الـ 40 مئوية - أرقام

السبت، 14-05-2022 04:49 م

لبنان: أكثر من 3 ملايين لبناني يشاركون غدا في الانتخابات النيابية

14a1cb8b028d6c0b4f7e38649f83fa40


الوكيل الاخباري- أنهت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، تحضيراتها للانتخابات النيابية العامة التي ستجري يوم غد الأحد في مختلف المناطق اللبنانية.

اضافة اعلان


ووسط إجراءات أمنية مكثفة اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، باشرت الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية عملية تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الأقلام ومساعديهم في مراكز الانتخاب على أن تفتح صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة من صباح يوم غد.


ووفقا للأرقام الرسمية، فإن عدد اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع يبلغ نحو3.97 مليون ناخب.


وعشية بدء الاقتراع توقفت كل الحملات الانتخابية وتحركات المرشحين بموجب أحكام قانون الانتخاب الذي يفرض بندا جزائيا عنوانه" الصمت الانتخابي".


وتشهد الدورة الانتخابية الحالية في لبنان منافسة استثنائية بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية والحزبية المتنافسة سعيا للحصول على أكثرية المقاعد في البرلمان، علما أن المجلس النيابي الجديد سينتخب رئيسا جديدا للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي ستنتهي ولايته في الخريف المقبل.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Un23465478567857XXXX (2)

زعماء يهنئون محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا للإمارات

77

سريلانكا تخفف حظر التجول مع سعي رئيس الوزراء الجديد لتشكيل الحكومة

645x344--44-1652514400310

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب غربي تركيا

627f75864236043e110eb64f

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

_124731758__124420143__109734908_gettyimages-892949008-1-1

روسيا وأوكرانيا: موسكو تقطع إمدادات الكهرباء عن فنلندا

52022714053795138460

بيان هام بشأن القادمين إلى السعودية بتأشيرة عمرة