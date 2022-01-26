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الأربعاء، 26-01-2022 11:35 ص

لبنان..قطع طرقات تلبية لاعتصام اتحادات ونقابات النقل البري

تظاهرات-حاشدة-بلبنان


الوكيل الإخباري-بدأ صباح اليوم الأربعاء، اعتصام اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بمحيط السرايا الحكومي وسط العاصمة بيروت.

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وتلبية لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، تم قطع السير عند مداخل السراي الحكومي وساحة الشهداء وسط بيروت، وتجمع عدد من السيارات العمومية والباصات والشاحنات في محيط السرايا الحكومية بهدف الضغط لوضع الاتفاق مع الحكومة على جدول اعمال مجلس الوزراء في لبنان. 

روسيا اليوم

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