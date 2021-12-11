لبنان..وفاة شاب متأثرا بجروحه جراء انفجار بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين

الوكيل الإخباري-أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة شاب متأثرا بجروحه التي أصيب بها إثر انفجار ضخم هز مخيما للفلسطينيين في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان، مساء أمس الجمعة.

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وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أن "انفجار مخزن الذخيرة التابع لأحد التنظيمات المسلحة في مخيم البرج الشمالي الذي يقع في محاذاة مسجد "أبي بن كعب"، أدى الى مقتل أحد العناصر وإصابة أكثر من عشرة اشخاص بحالات اختناق جراء استنشاق الدخان، إضافة الى جرح عنصرين من رجال الإطفاء في الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية".



من جانبها، أعلنت حركة "حماس" اليوم، أن "الحريق الذي اندلع، مساء أمس، في مخيم البرج الشمالي بمدينة صور، ناجم عن "ماس كهربائي"، وقد ضرب مخزنا لأسطوانات غاز وأوكسجين، لافتة إلى أن "ما نشر عن أسباب حادث مخيم البرج الشمالي ومقتل العشرات أخبار مفبركة لا أساس لها"، وأضافت: "نستنكر حملة التضليل الإعلامي التي رافقت حادثة المخيم".



روسيا اليوم