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الإثنين، 24-06-2024 04:17 م

لبنان.. وفاة مدني متأثرا بإصابته بغارة إسرائيلية قبل أيام

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الوكيل الإخباري - توفي اليوم الاثنين مواطن لبناني متأثرا بجروح أصيب بها خلال ضربات إسرائيلية استهدفت منطقة البرغلية بقضاء صور في جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن الجريح المصاب من بلدة دير انطار، توفي داخل أحد مستشفيات صور، بعد أن كان نُقل إليه إثر تعرضه لإصابة جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة البرغلية شمالي صور منذ أسبوع. 

يذكر أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت قبل أسبوع غارة استهدفت سيارة في بلدة البرغلية، وبعد تجمهر الأهالي لتفقد السيارة، باغت الجيش الإسرائيلي الأهالي واستهدف دراجة نارية، مما أدى إلى إصابة 8 مدنيين.

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RT

 




 

 


 

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