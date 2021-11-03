الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

لبنان يبحث معالجة تداعيات الازمة مع السعودية ودول الخليج

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الأربعاء، 03-11-2021 06:56 م

لبنان يبحث معالجة تداعيات الازمة مع السعودية ودول الخليج

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الوكيل الاخباري - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معالجة تداعيات الازمة مع السعودية ودول الخليج.

واعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم الاربعاء،" أن عون تابع الاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن قرار عدد من دول الخليج سحب سفرائها من لبنان والطلب إلى السفراء اللبنانيين فيها مغادرة أراضيها، ورصد ردود الفعل الغربية والدولية، لا سيما في ضوء اللقاءات التي عقدها نجيب ميقاتي مع عدد من القادة العرب والأجانب على هامش مؤتمر المناخ.

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