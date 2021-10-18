الكاظمي يعلن عن اعتقال مدبر أخطر تفجير في بغداد

الوكيل الاخباري - كشف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن اعتقال العقل المدبر لأخطر تفجير شهدته بغداد.



وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة، والتي أدمت قلوب العراقيين، نجحت القوات العراقية، بعد ملاحقة مخابراتية معقدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ "أبو عبيدة بغداد" والمسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

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