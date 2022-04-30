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السبت، 30-04-2022 04:10 م

لبنان يبلغ الامم المتحدة عدم قدرته على تحمل اعباء اللجوء

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الوكيل الإخباري - أبلغ لبنان الأمم المتحدة رسميا اليوم السبت، عدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء النزوح السوري وأن 35 بالمئة من السكان هم من النازحين واللاجئين.

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وكانت الحكومة اللبنانية أوفدت وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجار لإبلاغ الموقف الرسمي الى ممثل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايامي ايتو.


وقال حجّار " إن الدولة ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمّل تكلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملف من أجل مصلحة دولٍ أخرى"

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