السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ .. الافتاء توضح

تنظيم قطاع الطاقة : أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الفطر السعيد

الغذاء والدواء تحذّر عند شراء القطايف

13 حالة تمكّن أي مواطن من سحب اشتراكات الضمان - تفاصيل

مراكز فحص كورونا اليوم السبت - أسماء

انخفاض أسعار الذهب محلياً

الأردنيون أنفقوا 99,2 مليون دينار على السفر خلال شهرين - أرقام

الطاقة: نعمل على تفعيل دور المملكة في مجلس الطاقة العالمي

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم السبت

السبت، 23-04-2022 12:03 م

ليبيا .. اشتباكات عنيفة تؤدي لوفاة شخص على الأقل في الزاوية

90b3c4e22a1875e704471f13b54e41dd


الوكيل الإخباري-أفادت وسائل إعلام في ليبيا، ليل الجمعة السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى.

ورصدت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل إطلاق نيران كثيفة من أسلحة ثقيلة في مدينة الزاوية، ليل الجمعة السبت.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية بأن الاشتباكات اندلعت بين مجموعتين تابعتين لوزارة الداخلية والدفاع في المدينة.

وجاءت الاشتباكات، كما قالت "المرصد"، بعدما قتل أحد عناصر المجموعتين على أيدي عناصر المجموعة الأخرى.


واندلعت الاشتباكات مساء الجمعة، إثر مقتل الشخص، وتوقفت لفترة من الزمن قبل أن تتفجر من جديد.

 

 

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
88514

السعودية.. أكثر من 14 مليون مصل بالمسجد النبوي منذ بداية رمضان

image (1)

فرار جماعي من سجن للشرطة العسكرية في لبنان

02ccb000-81e7-46c3-8d34-0746f052af3f

أوكرانيا.. استئناف محاولات إجلاء المدنيين من ماريوبول

PNCNAVDCEO

كييف تعلن بدء استلام الأسلحة التي طلبتها من حلفائها

pic_126486-1

مصر.. وفاة و13 جريحا بحادث انقلاب ميكروباص في القليوبية

201951442553399TT

شاهد.. ما حقيقة فيديو خروج الدم من الأرض بجوار الكعبة؟