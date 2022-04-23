ليبيا .. اشتباكات عنيفة تؤدي لوفاة شخص على الأقل في الزاوية

الوكيل الإخباري-أفادت وسائل إعلام في ليبيا، ليل الجمعة السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى.



ورصدت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل إطلاق نيران كثيفة من أسلحة ثقيلة في مدينة الزاوية، ليل الجمعة السبت.

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وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية بأن الاشتباكات اندلعت بين مجموعتين تابعتين لوزارة الداخلية والدفاع في المدينة.



وجاءت الاشتباكات، كما قالت "المرصد"، بعدما قتل أحد عناصر المجموعتين على أيدي عناصر المجموعة الأخرى.



واندلعت الاشتباكات مساء الجمعة، إثر مقتل الشخص، وتوقفت لفترة من الزمن قبل أن تتفجر من جديد.

سكاي نيوز

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