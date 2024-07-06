مانيلا: سفينة صينية عملاقة ترسو في المياه الاقتصادية الفلبينية

الوكيل الإخباري - كشف خفر السواحل الفلبيني اليوم (السبت) أن أكبر سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، رست في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا، في بحر الصين الجنوبي، وأن الهدف من ذلك ترهيب قواته، وفقاً لوكالة «رويترز».



وقال جاي تارييلا، المتحدث باسم خفر السواحل في مؤتمر صحفي، إن «السفينة العملاقة» بطول 165 متراً، التابعة لخفر السواحل الصيني، دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا، في الثاني من يوليو (تموز) الحالي.

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وأضاف أن خفر السواحل نبه السفينة الصينية لوجودها في المنطقة، وسألها عن القصد من ذلك.



وأوضح تارييلا: «يريد خفر السواحل الصيني ترهيبنا... لن ننسحب ولن نخضع للترهيب».



ولم ترد سفارة الصين في مانيلا، ولا وزارة الخارجية الصينية، حتى الآن على طلبات للتعليق، في حين لا يوجد لخفر السواحل الصيني معلومات اتصال متاحة معلنة.



وقال تارييلا إن السفينة الصينية التي نشرت أيضاً قارباً صغيراً، راسية الآن على بعد 800 ياردة من سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني.

الشرق الأوسط