مباحثات تونسية جزائرية لايجاد حل للقضية الليبية

الوكيل الاخباري - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد امس الإثنين، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الوضع الليبي والعلاقات الثنائية بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سعيد، لبوقادوم، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج عثمان الجرندي، بقصر قرطاج، بحسب بيان للرئاسة التونسية، حصلت الأناضول على نسخة منه.



وقال بوقادوم إنه "استمع إلى رؤية الرئيس سعيد، حول الوضع في المنطقة والتحديات التي يفرضها لاسيما الوضع في ليبيا".



وأضاف أنه "تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين أنفسهم حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها (البلدان لهما حدود مع ليبيا)"، وفق البيان.

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المصدر - الاناضول



