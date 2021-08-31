الثلاثاء 31-08-2021
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الثلاثاء، 31-08-2021 05:49 م

مباحثات مصرية قطرية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

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الوكيل الإخباري - عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

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وحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، ترأس الجانب المصري السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية.


وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الملفات المُدرجة على جدول أعمال اللجنة، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

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