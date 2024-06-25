متظاهرون يقتحمون البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي

الوكيل الإخباري - اقتحم متظاهرون اليوم الثلاثاء الكيني في العاصمة نيروبي، احتجاجا على مشروع لفرض ضرائب جديدة، وقالت قالت منظمة العفو الدولية إن الشرطة أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين.



وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن حريقا اندلع في مبنى البرلمان.

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وذكر المدير التنفيذي للمنظمة في كينيا إيرونغو هاوتون أنه "على الرغم من تأكيد الحكومة الكينية احترامها الحق في التجمع، يشير مراقبو حقوق الإنسان إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي".



وشدد على أنه "من المُلح الآن أن يتمكن الأطباء من المرور بشكل آمن لمعالجة الجرحى العديدين".



هذا وذكرت جماعات حقوق الإنسان بأن متظاهرا واحدا على الأقل قتل برصاص الشرطة.

RT