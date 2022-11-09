الأربعاء 09-11-2022
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الأربعاء، 09-11-2022 09:27 ص

متوسط درجات الحرارة في الولايات المتحدة يرتفع أسرع من المتوسط على الأرض

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الوكيل الاخباري- تفيد مسودة تقرير أعدته الوكالات الأمريكية بأن ارتفاع متوسط درجات الحرارة في البلاد أسرع مما عليه الحال في الأرض، ما سيؤدي إلى زيادة الكوارث الطبيعية.

وتشير صحيفة The Washington Post، إلى أنه وفقا لمعدي التقرير "خلال الخمسين عاما الأخيرة ارتفعت درجات الحرارة في الولايات المتحدة أسرع بنسبة 68 بالمئة من بقية أنحاء الأرض". والمقصود هنا الجزء القاري من الولايات المتحدة، أي أن هذا لا يشمل ولاية الاسكا.

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وتشير مسودة التقرير، إلى أن تغير المناخ في الولايات المتحدة يؤدي إلى عواقب بعيدة المدى ومتفاقمة في جميع أنحاء البلاد. وأن "العديد من من الآثار السلبية التي عانى منها السكان فعلا ستزداد في جميع أنحاء البلاد، حيث مع ارتفاع متوسط الحرارة ستظهر مخاطر جديدة".

ويفترض معدو التقرير، أن الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية ستتكرر أكثر في الولايات المتحدة. أي أنها ستلحق المزيد من الأضرار، وهذا ينطبق بصورة خاصة على حرائق الغابات والفيضانات.

وجاء في مسودة التقرير، "من المتوقع أن يضطر ملايين الأشخاص إلى الانتقال من مناطقهم بسبب حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا، وكذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر في ولاية فلوريدا وكذلك نتيجة تكرر الفيضانات في ولاية تكساس. ولكن على الرغم من التغيرات الاقتصادية التي يسببها تغير المناخ، سوف تزداد موجات الهجرة إلى الولايات المتحدة".

ويضيف الباحثون، من المتوقع أن يعاني سكان بعض المناطق في البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، من نقص في مياه الشرب، كما قد تتضرر البنى التحتية. وبالإضافة إلى ذلك ستظهر مخاطر صحية جديدة، وسوف يلاقي المزارعون وصيادو الأسماك صعوبات جمة في عملهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن الصيغة النهائية للتقرير سوف تنشر في العام المقبل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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