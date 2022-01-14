السبت 15-01-2022
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الجمعة، 14-01-2022 10:43 م

مجلس الأمن يدين مصادرة الحوثيين لسفينة ترفع علم الإمارات

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الوكيل الإخباري - ندد أعضاء مجلس الأمن بمصادرة الحوثيين واحتجازهم للسفينة التي ترفع علم دولة الإمارات "روابي" قبالة ساحل اليمن في 2 كانون الثاني الحالي.

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وفي بيان صدر اليوم الجمعة، نقله مركز أخبار الأمم المتحدة ، طالب أعضاء مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، وأكدوا ضرورة ضمان سلامة ورفاهية أفراد الطاقم إلى أن يتم إطلاق سراحهم. 


ودعوا جميع الأطراف إلى حل القضية بسرعة، مؤكدين على أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، وفق القانون الدولي.


واستذكر أعضاء مجلس الأمن في البيان إدانتهم لما وصفوه بتزايد عدد الحوادث قبالة ساحل اليمن، "بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، والتي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر."

 

وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على خفض تصعيد الوضع في اليمن، والانخراط بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل العودة إلى المحادثات السياسية الشاملة.

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