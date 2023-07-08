محاولة تهريب حوالي 178 ألف حبة كبتاجون عبر مطار جدة السعودي

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، أن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تمكن من إحباط محاولة تهريب حوالي 178 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المطار.

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ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه وردت إرسالية للمملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز، عبارة عن صناديق تحتوي على "خلايا نحل"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل "خلايا النحل".



وأفادت أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.