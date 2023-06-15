الخميس 15-06-2023
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الخميس، 15-06-2023 11:17 ص

الداخلية الكويتية تؤكد تعرض أحد منتسبيها لإطلاق نار بالسعودية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن أحد منتسبيها تعرض لإطلاق نار في السعودية، الخميس، وأشارت إلى أنها تنسق مع السلطات السعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على المتهم.

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وقالت الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر صفحتها على تويتر: "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لقيام شخص بإطلاق النار على أحد منتسبي وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، توضح الإدارة أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة لضبط المتهم".

وأكدت الداخلية الكويتية أن "الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة حاليا ويتلقى العلاج اللازم".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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