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الجمعة، 30-07-2021 04:39 م

مخابرات بيلاروس: عناصر خارجية تخطط لهجمات إرهابية في مينسك

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الوكيل الإخباري - قال إيفان ترتيل رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروس، إن مؤسسته حصلت على معلومات حول التحضير من الخارج، لعدد من الهجمات الإرهابية في مينسك ومناطق أخرى من البلاد.

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وأضاف ترتيل: "حصلت مؤسستنا على معلومات موثوقة تفيد بأنه يجري من الخارج التخطيط حاليا لعدد من الهجمات في مينسك وبريست وغرودنو (على غرار تلك التي تم إفشالها، ومن بينها الهجوم على منشأة عسكرية، ومحاولة اغتيال الصحفي غريغوري أزارينك)".


وذكر ترتيل، أن المخابرات البيلاروسية تعرف كل الذين يقفون خلف هذه المخططات وكذلك كل الذين كانوا سينفذون الهجمات الإرهابية، ويجري عمل نشيط في مجال توثيق وقمع نشاطهم الإجرامي. وقال ترتيل: "سنعلن التفاصيل للجمهور فى الوقت المناسب".


وأشار ترتيل إلى أنه على الرغم من أن مخابرات بعض الدول الغربية كانت على علم بمخططات الإرهابيين، "إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات للحد من نشاطاتهم على أراضيها".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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