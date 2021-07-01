الخميس 01-07-2021
الوكيل الاخباري

فصل الكهرباء عن مناطق بالشونة الشمالية غدا

طلبة التوجيهي يعبرون عن ارتياحهم لامتحاني اللغة العربية والعلوم الحياتية

تهمتا القتل القصد والشروع بالقتل مكرر مرتين لداهس الملازم الطوافحة

15 اعتداء جديداً على خطوط المياه في الكرك

وزير الخارجية : نسعى لتعميق العلاقات مع كندا

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

السجن لمسؤول حكومي أساء استخدام السلطة

صندوق النقد يوافق على المراجعة الثانية لثقته في زخم الإصلاح في الأردن واستقراره المالي

النساء في الأردن أقل إرتكاباً للحوادث المرورية من الرجال.. تفاصيل

وزير التربية: حريصون على تعويض الفاقد التعليمي

الخميس، 01-07-2021 02:08 م

بوتين يبحث مع لوكاشينكو ضغط العقوبات على بيلاروس

5f43ccf8423604591503a836


الوكيل الإخباري- قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين بحث بالهاتف مع رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، موضوع ضغط العقوبات المستمرة على مينسك.

وأضاف المكتب، "تم تركيز الاهتمام على مشكلة ضغط العقوبات المستمرة على جمهورية بيلاروس. وأعرب الجانب الروسي عن تضامنه مع بيلاروس، وعارض القيود غير الشرعية الأحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية ضد بيلاروس في انتهاك للقانون الدولي".

اضافة اعلان


وأشار الكرملين، إلى أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين تم عشية الجلسة العامة للمنتدى الثامن لأقاليم روسيا وبيلاروس، الذي سيشارك فيه بوتين ولوكاشينكو عبر الفيديو. وخلال الاتصال، تمت مناقشة عدد من القضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

medium_2021-07-01-47034999c5

تركيا تنسحب رسميا من اتفاقية لمنع العنف ضد المرأة

609a656342360459a66e90c8

نصائح منظمة الصحة العالمية لتقليل انتشار العفن الأسود على خلفية كوفيد-19

unnamed

سفير واشنطن يعقد اجتماعا في الخارجية الروسية

oranges-in-a-box

عبر البرتقال.. السعودية تحبط تهريب 4.5 مليون حبة كبتاغون - صور

medium_2021-06-30-5582b51b69

بسبب قبة نادرة.. موجة حر قاتلة لم تشهدها كندا بتاريخها

أخبار متعلقة
الكسندر-لوكاشينكو

لوكاشينكو: بيلاروس لن تستقبل الطائرات من أوكرانيا

1049273450_0_44_1034_603_1000x541_80_0_0_d16a3254c689850375ade590e59faae3

هذا ما دفعه بايدن مقابل هديته لبوتين

Katsunobo_Kato_Japan

كاتو يعلق على قمة بوتين وبايدن

بايد

البيت الأبيض يعلن موعد بداية اجتماع بايدن وبوتين

6072e7fa4236041fed610d7c

بيسكوف: لم تعد هناك محادثات حول مؤتمر بوتين وبايدن

05e3e29b04685b782b40290cad6711b1-scaled

الوفد المرافق لبوتين في قمته مع بايدن