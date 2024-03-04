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الإثنين، 04-03-2024 03:04 م

مدفيديف: لسنا بحاجة لأراضي غيرنا لكننا لن نتخلى عن أراضينا

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أهمية إدراك أين حدود روسيا في الوقت الراهن وكيف ستصبح في المستقبل.

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وأضاف مدفيديف في كلمته خلال ماراثون "المعرفة أولا" التعليمي: "من المهم إدراك أين حدود روسيا في الوقت الراهن وكيف تغيرت على مر القرون وكيف ستصبح في المستقبل". 

وتابع: "نبني اليوم مستقبل بلادنا التي تقود مهمة مصيرية خاصة في ظل العولمة وما من أدنى شك في نجاح مهمتنا هذه".


وأكد أن "العملية العسكرية في أوكرانيا ستنتهي بالنصر المحتم واستسلام النازيين الجدد".


ودعا مدفيديف معارضي روسيا إلى إدراك أن روسيا ليست بحاجة إلى أراضي الغير، لكنها لن تتخلى عن أراضيها.

 

RT

 




 

 


 

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