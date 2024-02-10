السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

أماكن عرض مباراة النشامى وقطر في المحافظات

حماس تتهم الاحتلال بقتل الطفلة هند عمدا

15 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية واكسسواراتها عبر البطاقات البنكية في 2023

29 شهيدا وعشرات الاصابات في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الإعلام الحكومي بغزة يحذّر من كارثة في رفح

رئيس بلدية رفح: نتوجه للمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية

بعد استقبال نصرالله لعبد اللهيان.. حزب الله يصدر بيانا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف طواقمنا

مشروع الشباب والتكنولوجيا يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: ارتكبنا أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر

السبت، 10-02-2024 12:29 م

رد حاد من ماسك على تصريحات بايدن حول أوكرانيا

65c739504236041eef0bc2e9


الوكيل الإخباري - دان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قال إن عدم رغبة الكونغرس في دعم أوكرانيا ستكون "جريمة استهتار"، وطالبه بوقف "مفرمة اللحم" هذه.

اضافة اعلان


وكتب ماسك في رده على أحد المنشورات في موقع "إكس": "لقد حان الوقت لإيقاف مفرمة اللحم هذه".

وأضاف ماسك أن "النزاع الأوكراني كان يجب أن يتوقف قبل عام".


تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إن روسيا تريد التوصل إلى تسوية مع كييف عبر المفاوضات، معربا عن ثقته في أن البلدين سيتمكنان من ذلك.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65c7489642360476305ec6b0

سفير الصين يرد على سؤال حول لقاء بوتين مع شي جين بينغ

65c742934c59b7238a66813d

بيسكوف: موقع الكرملين الإلكتروني يتعرض لعشرات الهجمات السيبرانية يوميا

529319

تايبيه ترصد 8 مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان

65c739b64c59b71f02256f16

بلومبرغ : ألمانيا ستفقد قريبا مكانتها كدولة صناعية عظمى

65c734ff4236041e8f4e2de5

3 جرحى سوريين في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

324076

سفير روسيا في أنقرة: علاقاتنا لا تتسم دائما بالسلاسة

أخبار متعلقة
519591

حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم بمسيّرة في روسيا

65b5e61f4c59b75e9b215c32

خبير بولندي: هذا العام سيتخلى الغرب عن رواية الصراع مع روسيا

501893

روسيا: تدريبات "الناتو" عودة لمخططات الحرب الباردة

65ab6e304236047cee0c4960

محمد بن زايد يبحث مع زيلينسكي تطورات الأزمة الأوكرانية

65a64bbf4c59b761af31e0fc

وزير دفاع بولندا: لا نستبعد أي سيناريو ضد روسيا

65a25350423604397234bc58

ضابط أوكراني سابق: الناتو لن يدخل في قتال مباشر مع روسيا لأجل أوكرانيا