رد حاد من ماسك على تصريحات بايدن حول أوكرانيا

الوكيل الإخباري - دان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قال إن عدم رغبة الكونغرس في دعم أوكرانيا ستكون "جريمة استهتار"، وطالبه بوقف "مفرمة اللحم" هذه.

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وكتب ماسك في رده على أحد المنشورات في موقع "إكس": "لقد حان الوقت لإيقاف مفرمة اللحم هذه".



وأضاف ماسك أن "النزاع الأوكراني كان يجب أن يتوقف قبل عام".



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إن روسيا تريد التوصل إلى تسوية مع كييف عبر المفاوضات، معربا عن ثقته في أن البلدين سيتمكنان من ذلك.

RT