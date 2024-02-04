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الأحد، 04-02-2024 09:52 ص

بيان الصين الداعم لروسيا في مسألة أوكرانيا يقلق الغرب

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الوكيل الإخباري - أكدت "فيغارو" أن بيان وزير الدفاع الصيني دونغ جون الداعم لروسيا في أوكرانيا يقلق الغرب، خاصة بعد تأكيده أن روسيا والصين هما القوتان الأهم عالميا وإشادته بدعم موسكو لبكين في تايوان.

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وعلق المؤرخ ديمتري مينيتش للصحيفة: "هذا تأكيد واضح على العمل القوي نحو تعزيز العلاقات الروسية الصينية".

وأضاف أن روسيا والصين تعملان بنشاط ليس فقط على تطوير التعاون العسكري، بل والتعاون الاقتصادي، حيث أن حجم التجارة بين البلدين نما بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين، وأصبحت روسيا أكبر مصدر للنفط إلى الصين.


وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الصيني دونغ جون، أن بكين لن تتخلى عن دعم موسكو في المسألة الأوكرانية، رغم الضغوط الأمريكية والتهديد الذي يتعرض له التعاون الدفاعي بين الصين والاتحاد الأوروبي.

 

RT

 




 

 


 

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