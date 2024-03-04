الإثنين 04-03-2024
الوكيل الاخباري
 

حادث سير في شارع الاردن

بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

اتفاقية بين "جهد" والمجلس الثقافي البريطاني

دبابنة: فخورون بطلاب جامعاتنا الأردنية المشاركة في مسابقة المحاكمات الصورية الانتخابية

الملك يحذر من تداعيات انعدام الأمن الغذائي في غزة

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي بحي الزيتون جنوب غزة

تعميم من التربية لمعلمي ومعلمات تخصصات التعليم المهني - وثيقة

صرف المخصصات المالية لطلاب منح أبناء الوسط والشمال يوم الخميس

ولي العهد يترأس الجلسة الافتتاحية للحوار السيبراني والرقمي الثاني

تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات المفرق غدا

الإثنين، 04-03-2024 03:33 م

مدينة أمريكية على حافة كارثة أمنية في ظل غياب الشرطة

65e595874c59b70d4f79f9d4


الوكيل الاخباري- أشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس "على حافة الكارثة" حيث أدى النقص في عدد رجال الشرطة إلى عودة المدينة بمؤشرات الجريمة إلى معدلها قبل أكثر من 15 عاما.

اضافة اعلان

 

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن سكان أوستن أعربوا عن غضبهم إزاء النقص في عدد موظفي الشرطة وأوقات الاستجابة الطويل لمكالمات الطوارئ في أعقاب تصويت مجلس المدينة على وقف تمويل القسم في عام 2020.

وكشفت أنه في فبراير الماضي ترك جزء من المدينة بدون ضابط شرطة واحد لبضع ساعات بسبب النقص المستمر.

وقال رئيس جمعية شرطة أوستن مايكل بولوك، إن الانخفاض المطرد في السلامة العامة وضع المدينة على "حافة الكارثة"، محذرا من أن "المجالس والقيادات السابقة عملت بنشاط ضد ضباطنا وإدارتنا، الأمر الذي وضعنا الآن في أزمة توظيف متدهورة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e5b1f44c59b70db34e93ae

سوريا.. إحباط تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون في محافظة حلب

65e5adc64c59b7578460c44a

شهباز شريف يؤدي اليمين رئيسا جديدا لوزراء باكستان

65e5a1d44236045ac1330a93

مدفيديف: لسنا بحاجة لأراضي غيرنا لكننا لن نتخلى عن أراضينا

65e5b05c4236045b2674cb01

زاخاروفا: برلين ملزمة بالإجابة عن الأسئلة علانية

65e582f84c59b702c44fc08b

بكين تدعو لتفادي التصعيد بعد كشف حديث ضباط ألمان كبار حول ضرب جسر القرم

545110_6_1709547452

قتيل و8 مصابين بعد إطلاق قنابل من جنوب لبنان على الجليل الأعلى

أخبار متعلقة
559984

فرار جماعي من السجن المركزي في هايتي بعد هجوم بالمسيّرات

260243

ما جديد "انفصال تكساس" عن الولايات المتحدة؟

557662

السجن لمسعف أميركي على خلفية وفاة شاب أسود أثناء توقيفه

65d98d414c59b74423627808

شرطة الخيالة الملكية الكندية تعلن تعرض شبكاتها لهجوم إلكتروني واسع النطاق

543990

إضراب للأطباء في كوريا الجنوبية... والسلطات تهدد بالتحقيق والاعتقال

65d5bc9a4c59b7326d32d059

الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المزارعين المحتجين في الهند