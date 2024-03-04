فرار جماعي من السجن المركزي في هايتي بعد هجوم بالمسيّرات

الوكيل الإخباري - هاجمت عصابات مسلحة سجن هايتي المركزي في العاصمة بورت أو برنس، ما ساعد على ما يبدو مئات السجناء على الهروب.

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وأعلنت الحكومة هناك أمس الأحد أن الشرطة لم تتمكن من منع العصابات من إطلاق سراح عدد كبير من السجناء قيد الاحتجاز بتهم "الخطف والقتل وجرائم أخرى".

وتفاوتت التقارير الإعلامية حول عدد السجناء الهاربين، حيث تراوحت بين المئات إلى جميع المعتقلين البالغ عددهم حوالي 3700 شخص.



ووفقا للحكومة، أصيب عدة أشخاص في الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي. ولكن تقارير إعلامية متعددة تشير إلى سقوط قتلى أيضا. وورد أيضا أن هجوما آخر وقع على سجن شرق العاصمة في كروا دي بوكيه. ولم يتضح بعد ما إذا كان السجناء هناك تمكنوا من الفرار أيضا.

الشرق الأوسط