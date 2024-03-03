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الأحد، 03-03-2024 08:32 ص

ما جديد "انفصال تكساس" عن الولايات المتحدة؟

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الوكيل الإخباري - حذرت صحيفة Dallas Morning News في عيد استقلال ولاية تكساس عن المكسيك الناخبين من تزايد عدد المرشحين للمناصب الانتخابية الذين يدعون لانفصال تكساس عن الولايات المتحدة.

وعبرت الصحيفة في مقالة عن قلقها من اقتراب "الثلاثاء الكبير" في الولايات المتحدة، عندما تحدد العديد من الولايات الأمريكية مندوبيها للانتخابات الرئاسية اللاحقة.

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وكتبت: "يذهب البعض إلى أبعد من اللازم في سعي تكساس الشهير للاستقلال. ومع اقتراب "يوم الثلاثاء الكبير" يتعين على الناخبين الجمهوريين في تكساس أن ينتبهوا. ويثير عدد المرشحين... الذين وقعوا على تعهد "إعادة تكساس" (Take Texas back) قلقا".


وذكرت الصحيفة أن هذا التعهد يقضي بوعد المرشحين للمناصب المنتخبة باعتبار مصالح تكساس أهم من المصالح الأمريكية العامة وتحريك مشروع قانون حول إجراء استفتاء بشأن انفصال الولاية عن الولايات المتحدة.


وتابعت: "حتى الآن وقع أكثر من 150 شخصا على التعهد بمن فيهم عدة مرشحين من الحزب الجمهوري في شمال تكساس".


هذا ودعت الصحيفة سكان تكساس للاطلاع على قائمة المرشحين بعناية أكبر قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، حتى لا يتفاجأوا لاحقا.

 

RT

 




 

 


 

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