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الإثنين، 28-08-2023 04:37 م

مرشح رئاسي أمريكي يتعهد برفع العقوبات عن روسيا

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الوكيل الإخباري - تعهد المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي بقبول سيطرة روسيا على المناطق المنضمة حديثا ورفع العقوبات المفروضة عليها حال تم انتخابه رئيسا.

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جاء ذلك وفق ما ذكره راماسوامي في عموده بمجلة The American Conservative، حيث تابع: "سأقبل السيطرة الروسية على الأراضي التي سيطرت عليها حديثا، وأتعهد بمنع ترشيح أوكرانيا لعضوية (الناتو) مقابل انسحاب روسيا من التحالف العسكري مع الصين، وسوف أنهي العقوبات وأعيد روسيا إلى السوق العالمية".


وأشار المرشح الرئاسي الأمريكي إلى أن "الصفقة الجيدة تتطلب أن تحصل كل الأطراف على بعض الفوائد منها".


ووفقا له، فكلما طال أمد الصراع في أوكرانيا، كلما أصبح من الواضح أن "الفائز الوحيد" هو جمهورية الصين الشعبية، على حد تعبيره. وأضاف راماسوامي: "سأذهب إلى موسكو عام 2025، وسأحقق السلام في أوكرانيا بالشروط الوحيدة التي يجب أن نهتم بها، الشروط التي تضع المصالح الأمريكية في المقام الأول".


وشدد المرشح على أن السياسة الأمريكية "الغبية" و"الخاطئة" تجاه الصين دفعت بكين وموسكو إلى العمل معا في اتجاه يشكل تهديدا لواشنطن.

 

RT

 




 

 


 

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