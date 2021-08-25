الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 02:36 م

مصدر يكشف تفاصيل جديدة حول عودة المصريين إلى السعودية

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الوكيل الاخباري- كشف مصدر بوزارة الطيران المدني المصري، عن تفاصيل جديدة حول السماح بعودة المصريين ومواطني بعض الدول إلى السعودية.

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وأوضح المصدر أن السعودية رفعت تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة، لافتا إلى أن هذا القرار مؤشر قوي على قرب موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.

وأضاف المصدر أن هذا القرار يعني السماح للعمالة المصرية بالسعودية التي تحصلت على جرعتي التطعيم بالمملكة ثم سافرت لمصر لقضاء إجازتها بالعودة للمملكة مباشرة دون السفر لإحدى الدول مثل ترانزيت لقضاء فترة اسبوعين الحجر الصحي، وفقا للقرارات السعودية مشيرا إلى أنه يجرى إبلاغ شركات الطيران المصرية العاملة بين مصر والسعودية بهذا القرار للسماح للعاملين المصريين الحاصلين على جرعتي التطعيم بالسعودية من السفر من مصر للمملكة مباشرة شريطة وجود شهادة بحوزته معتمدة من وزارة الصحة السعودية بنظام الـ«qr code» المعتمد عالميا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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