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الأربعاء، 25-08-2021 01:13 م

مصر للطيران تعلن ضوابط جديدة للمسافرين إلى السعودية

مصر


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مصر للطيران، مساء أمس الثلاثاء، ضوابط جديدة للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية.

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وقالت الشركة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إنه سيتم نقل رحلاتها المغادرة من مطار القاهرة الدولي، والمتجهة إلى المملكة لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية في المطار.


وجاء في البيان، أنه اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، سيتم نقل رحلات المغادرة إلى المملكة العربية السعودية، لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية في مطار القاهرة الدولي 2021.


وأشارت الشركة إلى أنها تسير رحلاتها إلى السعودية لكل من النقاط التالية: (جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام والقصيم).


وأوضحت مصر للطيران لعملائها أنه لمعرفة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم السفر من وإلى المملكة العربية السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.

 

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