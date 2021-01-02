مصرع 4 أشخاص في حادث سير بروسيا

الوكيل الإخباري - قالت مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة ياروسلافل في وسط روسيا، إن تصادم ثلاث سيارات على طريق السيارات M-8 في المقاطعة، أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات.
وأضاف مصدر في المديرية: "عند الكيلومتر 158 من الطريق السريع M-8، وقع حادث مرور بمشاركة ثلاث مركبات ، نجم عنه مصرع أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين".
وأكد المصدر، أن التحقيق يجري لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
المصدر : روسيا اليوم
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